Le sardine nuotano verso Chieti: manifestazione in piazza Vico

Le sardine arrivano a Chieti. È prevista per sabato 22 febbraio alle ore 18 in piazza Vico la prima manifestazione organizzata dal comitato locale nel capoluogo dove sono imminenti le elezioni comunali.

“Il nostro obiettivo è avvicinare e riavvicinare i cittadini alla politica, nello spirito sardiniano, senza bandiere e senza simboli politici” spiegano gli organizzatori, tra questi giovani universitari, famiglie e cittadini comuni che in questi giorni si stano dando da fare per definire il programma.

Il filo conduttore della serata sarà la memoria a 360 gradi, con un momento dedicato alla senatrice Liliana Segre. Sono previste anche letture di alcuni testi della Costituzione, sul principio di uguaglianza, sull’importanza del voto. In piazza interverranno i coordinatori per la regione Abruzzo Deborah Cieri e Gennaro Spinelli e diversi cittadini. Non mancheranno un flash mob e tanta musica.