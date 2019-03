Elezioni amministrative: a maggio si vota in 51 comuni della provincia

Dopo le regionali del 10 febbraio scorso l'Abruzzo si prepara ad un nuovo importante appuntamento elettorale. Il prossimo 26 maggio, in concomitanza con le elezioni europee, 99 comuni, su un totale di 305 andranno al voto per eleggere i nuovi Consigli comunali. In provincia di Chieti sono ben 51 i comuni che andranno alle urne. Tutti sotto i 15 mila abitanti per cui non è previsto ballottaggio (in programma per il 9 giugno).

I comuni più grandi al voto sono quelli di Bucchianico (sindaco uscente: Gianluca De Leonardis), Cupello (sindaco uscente: Manuele Marcovecchio) e Miglianico (sindaco uscente: Fabio Adezio).

Di seguito l'elenco completo dei 51 comuni della provincia di Chieti al voto

Altino (2.833)

Ari (1.165)

Bomba (885)

Borrello (368)

Bucchianico (5.221)

Canosa Sannita (1.441)

Carpineto Sinello (666)

Casalincontrada (3.153)

Castel Frentano (4.311)

Civitaluparella (349)

Civitella Messer Raimondo (861)

Colledimezzo (531)

Crecchio (2.932)

Cupello (4.848)

Fara Filiorum Petri (1.955)

Filetto (1.026)

Fossacesia (6.217)

Fresagrandinaria (1.056)

Gessopalena (1.550)

Gissi (2.935)

Liscia (712)

Miglianico (4.844)

Montazzoli (1.032)

Montebello sul Sangro (99)

Monteferrante (141)

Montenerodomo (736)

Monteodorisio (2.564)

Mozzagrogna (2.291)

Orsogna (4.008)

Paglieta (4.466)

Palmoli (980)

Palombaro (1.108)

Pennapiedimonte (515)

Perano (1.664)

Poggiofiorito (943)

Pollutri (2.306)

Pretoro (989)

Rapino (1.356)

Roccaspinalveti (1.434)

San Buono (1.020)

San Giovanni Lipioni (210)

Santa Maria Imbaro (1.830)

Schiavi di Abruzzo (931)

Taranta Peligna (399)

Tornareccio (1.932) me

Torrevecchia Teatina (4.092)

Treglio (1.575)

Vacri (1.702)

Villalfonsina (977)

Villamagna (2.437)