Buoni spesa: la giunta in videoconferenza approva l'erogazione, priorità a chi non ha sostegni al reddito

Ieri sera la giunta comunale di Chieti, riunita in seduta telematica, ha approvato la delibera per l’erogazione dei buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari da destinarsi alle famiglie residenti a Chieti. Nel corso della giornata di oggi (mercoledì 1° aprile), verranno rese note le modalità per accedere, con la pubblicazione dell'avviso pubblico per i cittadini.

L’ufficio Servizio Politiche Sociali darà priorità ai nuclei non assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) con particolare riguardo e precedenza ai nuclei con minori e/o persone non autosufficienti.

Tuttavia, le risorse potranno essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma nell’attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi non ricevere alcun sostegno.

Sempre tramite avviso pubblico, verranno individuati anche gli esercizi commerciali che daranno la propria disponibilità a collaborare con il Comune per l’iniziativa.