Aeroporto d'Abruzzo, Marcozzi: “Stanziato un milione e mezzo ma ancora nessun bando per selezionare le compagnie”

La Regione non ha ancora predisposto il bando di gara relativo al milione e mezzo di euro, stanziato nel mese di agosto, per selezionare compagnie aree nazionali e internazionali da far atterrare all'aeroporto d'Abruzzo. Una mancanza che rischia di avere ripercussioni sul settore turistico e su quello produttivo.

Lo afferma il capogruppo M5S in Regione Abruzzo, Sara Marcozzi, la quale ha presentato un'interpellanza al riguardo per avere risposte da Marsilio e dalla sua giunta. "Oltre al danno turistico a cui andremmo incontro se la struttura regionale non si attivasse per tempo - fa presente - rischieremmo di danneggiare ulteriormente il polo dell'automotive in Val di Sangro. Il collegamento Pescara-Torino, strategico vista la presenza della sede di Fca oltre a quella di molti studenti abruzzesi iscritti al Politecnico, è stato interrotto nel febbraio scorso, provocando gravi difficoltà logistiche all'economia locale. Questa sarebbe l'occasione perfetta per ripristinare un servizio necessario, ma evidentemente il centrodestra ha idee e priorità diverse”.

Marcozzi vuole spiegazioni sul "perché la giunta si stia comportando in maniera opposta, dimostrando di non avere sotto controllo il lavoro del Dipartimento adibito alla predisposizione del bando e disincentivando ogni possibilità di crescita per l'Abruzzo”.