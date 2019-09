L'amarezza della Regione: "Scarsa rappresentanza dell'Abruzzo al Governo"

Con una 'staffetta' tra l'uscente sottosegretario ai Beni culturali Gianluca Vacca e il neo sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi, il M5S conferma un abruzzese al Governo ma c'è amarezza in casa Pd e nel centrodestra abruzzese per la 'scarsa rappresentanza' nel Conte bis dopo la nomina di viceministri e sottosegretari avvenuta stamani nel corso del Consiglio dei Ministri. Tra i dem nulla di fatto per il consigliere regionale dell'opposizione di centrosinistra Giovanni Legnini, ex sottosegretario ed ex vice presidente del Csm e l'ex governatore e attuale senatore del Pd Luciano D'Alfonso.

"L'elenco dei viceministri e sottosegretari del Governo Conte certifica la debolezza, se non l'inconsistenza, della delegazione abruzzese M5S-Pd" commenta il presidente della Regione Marco Marsilio. "La cosa non mi stupisce - aggiunge - tuttavia mi preoccupa dover constatare che al Governo della Nazione non ci sia un solo abruzzese ritenuto meritevole di occuparsi di una qualunque competenza del territorio. L'unico sottosegretario, a cui faccio i migliori auguri di buon lavoro, è infatti incaricato di gestire i Rapporti con il Parlamento, un ruolo di 'palazzo' con nessun impatto diretto sul territorio. Nel frattempo, non è chiaro chi si occuperà della delega alla ricostruzione: l'attuale sottosegretario Crimi, promosso a Viceministro degli Interni, non sappiamo se conserverà tale delega o se il presidente Conte ha altre idee in merito".

Gli fa eco l'assessore Mauro Febbo: "Dopo i roboanti annunci circa esponenti abruzzesi del Partito Democratico in pole position nel concorrere a rivestire rilevanti ruoli di Governo, l’Abruzzo purtroppo rimane quasi a bocca asciutta escludendo di fatto la nostra Regione da ruoli strategici, decisivi e determinanti nonostante i 42 a disposizione. Sinceramente - continua Febbo – dalla nuova formazione 'giallorossa' ci saremmo aspettati una considerazione e un’attenzione maggiori per la nostra Regione visto i ruoli di primissimo piano rivestiti proprio recentemente sia dal senatore Luciano D’Alfonso e sia da Giovanni Legnini. Unica mia personale parziale soddisfazione - concldue - è la nomina a sottosegretario della Bonaccorsi, assessore al turismo della Giunta Zingaretti con cui ho lavorato in questi mesi, in qualità di Coordinatore nazionale della Commissione Turismo, e a cui ho già inviato le mie congratulazioni e auguri di buon lavoro”.