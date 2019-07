Una nuova guardia volontaria del Wwf ha giurato in Comune

"Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana ed al suo capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l’unico intento di perseguire il pubblico interesse". Con queste parole, pronunciate davanti al vice sindaco di Chieti Giuseppe Giampietro, Pier Paolo Moroni è diventato "Guardia Particolare Giurata Ittica Volontaria" ed è entrato a far parte del gruppo delle guardie Wwf, oggi presente con due nuclei già attivi nelle province di Chieti e Pescara e altri due in fase di formazione a Teramo e L’Aquila.

"Sarà un grande onore per me – ha commentato - poter partecipare all’attività di vigilanza in favore dell’ambiente che le guardie Wwf svolgono meritoriamente e con grande impegno sul territorio. Dopo il giuramento ci vorrà ancora qualche giorno per completare l’iter burocratico ma sono sin d’ora a disposizione e ringrazio tutte le strutture Wwf e tutte i colleghi guardie per avermi accolto in questa grande avventura. Ce la metterò tutta, con impegno e umiltà.

Alla cerimonia del giuramento erano presenti il delegato Abruzzo del Wwf Italia Luciano Di Tizio, e l’esperta guardia ambientale Wwf Sandro Cocco. Il vice sindaco Giampietro ha sottolineato l’importanza della attività di vigilanza svolta dai volontari in appoggio a chi già sorveglia il territorio per compito istituzionale e ha detto di partecipare sempre con soddisfazione a cerimonie come questa che sanciscono anche formalmente l’impegno di cittadini di buona volontà in difesa del bene comune.