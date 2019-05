Festival dello sviluppo sostenibile, i progetti per la Chieti del futuro in mostra

Storia e modernità alla mostra dei progetti per la Chieti del futuro Sm@rteate, inserita all'interno del Festival dello sviluppo sostenibile che si svolgerà in città nei prossimi giorni. Nei portici e nei cortili urbani della città, da venerdì 31 maggio fino al 9 giugno, Regione Abruzzo e Comune di Chieti presentano i progetti finanziati nell’ambito del Por Fesr Abruzzo 2014 – 2020. L'inaugurazione è in piazza Vico, la mostra è a cura dell'architetto Gianfranco Scatigna.

Lo scopo del festival è informare e sensibilizzare sui temi dello sviluppo urbano sostenibile, oltre che dare conto alla cittadinanza dei progetti avviati tramite i finanziamenti europei come il completamento dell'anello filoviario, il rifacimento della scala mobile al Terminal, il recupero delle ex caserme. "L'obiettivo è rendere la città più frubile e accogliente soprattutto dal punto di vista pedonale. Ma, al di là della progettazione, deve esserci la visione di una città più vivibile, consapevole del proprio passato ma capace anche di porre le basi per il proprio futuro" - ha dichiarato il sindaco Umberto Di Primio questa mattina in conferenza stampa al foyer del Marrucino. Con lui l'assessore regionale alle Attività Produttive e Turismo Mauro Febbo, Elena Sico del servizio autorità di gestione dei fondi Fers-Fse della Regione, il direttore del Dipartimento Rapporti con l’Europa Emanuela Grialdi, assieme al promotore dell’evento Augusto Capone e al curatore della mostra Gianfranco Scatigna.

"A Chieti abbiamo una serie di iniziative da portare avanti - ha riferito Mauro Febbo - senza chiedere fondi allo Stato o al Comune e siamo già al lavoro per studiare un progetto da inserire nella programmazione 2021-2027: un qualcosa di rilevante in termini di cultura che coinvolgerà sicuramente il teatro Marrucino, assieme ad alcuni immobili cittadini al momento inutilizzati".

Festival dello sviluppo sostenibile: il programma

Mercoledì 29 maggio - ore 10 villa comunale

Yes we run: decima edizione della manifestazione sportiva organizzata dalla Asd Let's run for solidarity aperta alle scuole primarie della città

Venerdì 31 maggio

Inaugurazione della mostra Sm@rteate, in piazza Vico

Teate Walking: alle 19 primo raduno di camminata sportiva sul percorso running city Chieti centro di 8,60 chilometri con la Asd Let's run for solidarity

Lunedì 3 giugno ore 16 Palazzo della Povincia

Conferenza sui temi e sullo stato di avanzamento dei progetti di sostenibilità urbana.