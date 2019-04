Le feste non sono finite: la guida completa agli eventi del weekend

Trascorse le festività pasquali, non sono terminate le occasioni per uscire e divertirsi. Anche questo weekend, che è un lungo ponte per i fortunati che sono riusciti ad accorpare le tante feste una dopo l'altra, sono diversi gli appuntamenti di cui godere in provincia di Chieti. Come di consueto, abbiamo realizzato una guida agli eventi più interessanti, ma si possono consultare tutti nella sezione "Cosa fare in città".

TEATRO. Per la rassegna di teatro dialettale Premio Marrucino, venerdì sera, al Marrucino di Chieti, va in scena la commedia in due atti "Non ti conosco più", dell'associazione Teatrale “Amici della Ribalta” di Lanciano. Sabato sera e domenica pomeriggio in replica, al teatro di Chieti va in scena lo spettacolo "Lettere d'amore", liberamente tratto dalle Heroides di Ovidio, scritto e diretto da Danilo Proia, prodotto dall'associazione Culturale Compagnia Il Gruppo dell’Arte, con Elisabetta Femiano. Domenica pomeriggio, al teatro Fenaroli per Lanciano, c'è lo spettacolo dedicato ai ragazzi "Robin Hood nel castello di Nottingham", una produzione I Guardiani dell'Oca Abruzzo Tucur Teatro. Al teatro comunale di Orsogna, sabato, c'è lo spettacolo "Separati alla nascita", di e con Pablo e Pedro ed Elisa Carucci, Max Produzioni.