"Regina di miele", oltre 10 mila persone a Tornareccio nel fine settimana

Tornareccio si riconferma indiscussa “capitale abruzzese del miele”: nel weekend sono stati oltre 10 mila visitatori arrivati in paese per la rassegna Tornareccio Regina di Miele, promossa dal Comune per il tredicesimo anno consecutivo.

Domenica mattina, per la prima volta, la festa del miele ha radunato proprio a Tornareccio tutto il mondo dell’apicoltura regionale insieme a due presidenti nazionali di altrettante associazioni, Giuseppe Cefalo (Unaapi) e Raffaele Cirone (Fai), e al vicepresidente dell’Osservatorio Nazionale del Miele Massimo Carpinteri, per discutere concretamente delle problematiche del settore con gli assessori regionali Emanuele Imprudente, Agricoltura e Ambiente, e Nicola Campitelli, Urbanistica e Territorio e con vari funzionari regionali, coordinati dal giornalista Pasquale Tritapepe.

A ribadire il successo della manifestazione anche il lancio del progetto nazionale Il Miele in Cucina ideato dal giornalista Piergiorgio Greco, che renderà Tornareccio un laboratorio nazionale dove l’utilizzo del miele in cucina nelle preparazioni gastronomiche diventerà sempre più codificato e studiato e l’annuncio della nascita della Comunità Slow Food degli Apicoltori Nomadi d Tornareccio, formalizzato sabato mattina alla presenza del portavoce di Abruzzo Molise Eliodoro d’Orazio. Partecipatissimi anche l’incontro con le Città del Miele di Ripacandida e Calciano, dalla Basilicata, seguitissimi corsi di analisi sensoriale, concerti, visite guidate ai mosaici, cooking show, ristorazione, street food e molto altro che hanno animato un paese preso d’assalto ma assolutamente pronto a gestire ordinatamente due giornate entusiasmanti e coinvolgenti.