Tutto pronto per la prima festa dei laureati della "d'Annunzio"

L'università d’Annunzio esce dal campus per festeggiare i laureati d’eccellenza: è tutto pronto per la cerimonia che si terrà questo pomeriggio alle 17 in piazza della Rinascita a Pescara.

Si svolgerà qui la cerimonia per la consegna delle pergamene ai neo dottori che hanno conseguito il massimo dei voti con lode. Per la prima volta nella sua storia l'università organizza una cerimonia per la consegna delle pergamene ai neo laureati di tutti i suoi corsi di studio, in un luogo pubblico fuori dal campus.

Saranno presenti i neo laureati e le loro famiglie che saranno protagonisti ed ospiti d'onore dell'evento.

Si tratta di un primo passo che, se avrà successo, sarà un momento storico perché seguiranno ogni anno cerimonie in questo stile che segneranno ancora di più la presenza attiva dell'Università "d'Annunzio" sul territorio che la ospita, cioè la grande area metropolitana Chieti-Pescara, cuore dell'Abruzzo evidenziano dall’Ud’A.



La cerimonia

Sarà il magnifico Rettore dell’Ateneo, il prof. Sergio Caputi, alla presenza del Senato Accademico e dei Direttori di Dipartimento, a consegnare personalmente le pergamene ai neo-laureati e a proclamarli dottori dei rispettivi Corsi di Laurea frequentati e conclusi con successo. Ci saranno il prorettore vicario, prof.ssa Augusta Consorti, le altre autorità accademiche, rappresentanti del corpo docente, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo a rappresentare la comunità della “d’Annunzio”.

Dopo il saluto di benvenuto portato dal sindaco di Pescara, Carlo Masci, ci sarà il discorso ufficiale del Rettore, Sergio Caputi,al quale farà seguito la testimonianza di un ex-laureato di eccellenza della “d’Annunzio”, il dottor Mattia Russel Pantalone. Dopo la consegna delle pergamene è previsto l’intervento di Luca Abete. La cerimonia si concluderà con il classico lancio del tocco.