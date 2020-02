"La metafora della ciammaichella" di Massimo Pasqualone presentato al museo Barbella

Venerdì 7 febbraio, alle ore 16.30, al museo Barbella, nell'ambito del corso di storia dell'arte "L'humanitas tra cielo e terra", organizzato pdall'associazione ArteMind, sarà presentato il libro "La metafora della ciammaichella" di Massimo Pasqualone per Armando Curcio Editore 2019. Pasqualone, docente, critico d'arte e letterario, si soffermerà sulla qualità del patrimonio artistico e culturale presente in Abruzzo, considerato nella sua accezione più ampia: singoli monumenti e opere d’arte, strutture museali, centri storici, borghi e villaggi, paesaggi culturali e tradizioni, come bene da promuovere e trasformare in ricchezza turistica ed economica. Il suo libro è incentrato sulle parole, persone e storie d’Abruzzo.

.