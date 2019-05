Estate 2019: Luca Carboni, i Negrita, Achille Lauro e molti altri in concerto a Francavilla

Francavilla capitale dei concerti sulla costa. Anche per l'estate 2019 si presenta molto ricco il calendario di eventi con tanti ospiti di punta, alcuni dei quali già annunciati nei giorni scorsi. Questa mattina in piazza Sirena l'amministrazione comunale ha presentato ufficialmente gli ospiti dell'estate francavillese che anche quest'anno richiamerà migliaia di persone da tutto l'Abruzzo e i turisti.

Uno degli appuntamenti più attesi è il concerto dei Negrita che si esibiranno in piazza Sant’Alfonso il 31 luglio.

Altro appuntamento imperdibile è quello del 17 agosto con Luca Carboni che si esibirà in piazza Benedetto Croce.

Protagonisti dello Shock Wave Festival invece saranno Rkomi (il 2 agosto) e Ghemon (il 3 agosto) del "Francavilla Rock&love festival", contenitore che prevede, oltre all'appuntamento del 10 agosto, un altro concerto il 4 agosto in piazza Sirena con la performance del gruppo Le Vibrazioni.

CONCERTI

Venerdì 28 giugno l'estate si accende con il primo di una lunga serie di concerti: toccherà alla cantante Achille Lauro aprire le danze con un live, gratuito, in piazza Sirena.

Il 12 luglio Jerry Calà in piazza Sirena terrà un concert show dal titolo “Sapore di Mare”

Per il Foro in festa arriveranno invece Roby Facchinetti, il 19 luglio, e The Kolors, il 21.

Dal 7 al 10 agosto torna invece il Blue Bar Festival con altri grandi nomi: Sergio Caputo, Peppino Di Capri, Francesco Baccini, Roberto Vecchioni, Bohemian Symphony.



FESTIVAL DELLA FILOSOFIA

Tra gli altri appuntamenti segnaliamo la decima edizione del Festival di filosofia, dal 3 al 7 luglio in piazza Sirena: quest'anno, tra gli altri, arriveranno Massimo Cacciari e Umberto Galimberti.