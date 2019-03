Ultima domenica gratis al museo, a Villa Frigerj si festeggia il ‘Capodanno romano’

Ultima domenica gratuita, questa, anche nei due musei archeologici di Chieti Villa Frigerj e La Civitella, aperti dalle 8,30 alle 19,30.

Da questo mese infatti entra in vigore la nuova disciplina sulle modalità del biglietto d’ingresso nei siti afferenti al Mibac e quella di oggi è l’ultima apertura gratuita nella prima domenica del mese, che verrà poi sostituita da 20 ingressi liberi in date scelte da ciascun museo. L’iniziativa riprenderà la prima domenica di ottobre.

Come informa il Polo Museale dell’Abruzzo, marzo è anche il mese delle nuove agevolazioni: dal 5 al 10 infatti si celebra la Settimana dei musei (qui i siti aperti e gratuiti a Chieti e in provincia). Inoltre, giovedì 14 marzo si celebra la Giornata nazionale del Paesaggio: anche in quella occasione l’ingresso nei musei statali sarà gratuito e a Viulla Frigerj si terrà l’evento Il bosco nel museo… verso il santuario di Ercole Curino, mentre La Civitella ospiterà il percorso tematico dal titolo Terra dei Marrucini.

Quest’oggi invece, dalle 17 alle 18, a Villa Frigerj si festeggia il Capodanno romano, ovvero l’inizio del mese di marzo che nel calendario romano era il primo mese dell’anno: è previsto un laboratorio creativo per bambini dagli 8 anni in su per rivivere un rito in maschera molto festoso che si celebrava per il Navigium Isidis (la nave di Iside) dedicato alla vicenda della dea Iside.