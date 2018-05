Primo maggio in musica a Chieti Scalo

Musica e stand gastronomici per la festa dei lavoratori il primo maggio. L’evento è organizzato dall’associazione Club 54. Tutto il centro urbano di Chieti Scalo (piazzale Marconi e dintorni) si animerà grazie ai gruppi musicali: Desperados, tribute band di Mannarino, Sheeter, cover band dei Seether, Nasa 182, cover band del gruppo Blink 82 e Noise Dj Resident. Presenti anche tanti espositori ed un mercatino dell’artigianato.

Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione, la polizia Municipale di chieti ha istituito il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati di via Avezzano dalle ore 7.00 del 1° maggio alle ore 2.00 del 2 maggio; l’istituzione del divieto di transito veicolare in via Avezzano dalle ore 8.30 del 1° maggio alle ore 2.00 del 2 maggio; l’istituzione del divieto di transito veicolare e l’istituzione di sosta con rimozione dalle ore 14.00 del giorno 1° maggio alle ore 2.00 del giorno 2 maggio su entrambi i lati dei seguenti tratti viari: