Estate 2018: Nannini, gli Stadio, Nina Zilli e molti altri in concerto a Francavilla

Francavilla si conferma la città dei concerti sul litorale. Anche per l'estate 2018 è stato predisposto un ricco calendario di eventi con tanti ospiti di punta, alcuni dei quali già annunciati nei giorni scorsi. Questa mattina in piazza Sirena l'amministrazione comunale ha presentato ufficialmente gli ospiti dell'estate francavillese che anche quest'anno richiamerà migliaia di persone da tutto l'Abruzzo e i turisti.

Uno degli appuntamento più attesi è il Fenomenale tour di Gianna Nannini, che si esibirà in piazza Sant’Alfonso il 10 agosto, quando l'artista riproporrà le canzoni del nuovo album di inediti 'Amore gingante' in un crescendo in cui si alterneranno tutti i suoi successi.

La Nannini sarà infatti protagonista del "Francavilla Rock&love festival", contenitore che prevede, oltre all'appuntamento del 10 agosto, un altro concerto il 4 agosto in piazza Sirena con la performance del gruppo Le Vibrazioni.

Naturalmente non bisognerà aspettare agosto per vivere le serate sul lungomare, già a giugno ci saranno diversi appuntamenti come, per citarne solo alcuni, la festa di benvenuto per i bimbi in piazza S. Alfonso, dal 1 al 3 giugno, la giornata del donatore di sangue con Nduccio, il 16 giugno, la notte di San Giovanni il 23 giugno sul lungomare Tosti.

Concerti

Domenica 24 giugno l'estate si accende con il primo di una lunga serie di concerti: toccherà alla cantante Noemi aprire le danze con un live, gratuito, in piazza Sirena. Per il Foro in festa arriveranno invece Michele Zarrillo, il 20 luglio, e Giusy Ferreri, il 22.

Dal 28 luglio al 2 agosto torna invece il Blue Bar Festival con altri grandi nomi: Maurizio Vandelli, Pierò Pelù, gli Stadio, Nada e Gino Paoli, The original blues brothers band.

Ad agosto arriveranno, come già detto, la Nannini e le Vibrazioni. Per la festa di San Franco, il 17 agosto, l'ospite musicale del concerto in piazza sarà Nina Zilli.

Altri eventi

Tra gli altri appuntamenti segnaliamo il ritorno del Festival di filosofia, dal 5 all'8 luglio in piazza Sirena: quest'anno, tra gli altri, arriveranno Massimo Cacciari e Vito Mancuso; la Festa del pomodoro il 14 e 15 luglio in piazza Adriatico; il Macondo festival al Paese alto, il 14 e 15 agosto.

Qui trovate il programma completo dell'estate francavillese 2018.