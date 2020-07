"Sguardi italiani": a Orsogna proiezioni cinematografiche gratuite ogni domenica

Come ogni estate a Orsogna, il cinema italiano arriva sotto le stelle con Sguardi Italiani, il progetto estivo di Artinvita - Festival internazionale degli Abruzzi, in programma dal 19 luglio al 30 agosto (a eccezione del 16 agosto).

Sei film italiani tra i più rappresentativi, saranno proiettati, ogni domenica, alle ore 21.30, a largo Castello.

A inaugurare la manifestazione, domenica, sarà l’ultimo film di Marco Bellocchio, Il Traditore, che l’anno scorso ha rappresentato il nostro cinema nel mondo partecipando agli Oscar. Tra i titoli dei più giovani, invece, le nuove commedie romane Bangla e La profezia dell’armadillo, film ispirato al noto libro del fumettista Zerocalcare. Il film Aspromonte invece porterà in Calabria con Sergio Rubini, Valeria Bruni Tedeschi e Marcello Fonte. Spazio anche ad uno dei più grandi innovatori del linguaggio cinematografico Italiano, Pietro Marcello, che grazie al film Martin Eden ha fatto portare a casa al suo attore protagonista, Luca Marinelli, la Coppa Volpi alla scorsa Biennale di Venezia. In ultimo la visionaria commedia L’uomo che comprò la luna con Francesco Pannofino.

Tutte le proiezioni saranno precedute da cortometraggi di giovani registi italiani premiati nell’ultima edizione di uno dei concorsi nazionali più importanti per quanto riguarda i nuovi talenti nazionali: la Biennale MArteLive di Roma.



La rassegna è organizzata dall’associazione Insensi in collaborazione con CiackCity Cinema che da quest’anno sarà partner anche del Festival Artinvita per il progetto Balkan Cinema Express che porta in Abruzzo i migliori talenti del cinema Balcanico valutati da una giuria composta dai ragazzi delle scuole del territorio con il sostegno del MIUR e del MIBACT. A causa del Covid-19 Artinvita quest’anno è stato posticipato a settembre e si svolgerà dal 18 settembre al 04 ottobre!