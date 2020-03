Alitalia cancella 2 voli per Milano dall'aeroporto d'Abruzzo per il Coronavirus

Due voli per Milano Linate dall'aeroporto d'Abruzzo sono stati cancellati dall'Alitalia per il Coronavirus in seguito all'ultimo decreto del Governo che ha fatto diventare zona rossa tutta la Lombardia.

Dunque non sarà possibile volare verso il capoluogo meneghino e viceversa con la tratta operata dalla compagnia di bandiera questa sera, lunedì 9 marzo alle ore 20.10 da Milano, sia il volo di ripartenza delle 8.20 di domani mattina.

Dall'aeroporto di Linate sono state cancellate numerose rotte a causa del rischio contagio da Covid-19 e tra queste è finita anche quello dallo scalo regionale.

Dalla Saga fanno sapere che, al momento, non si registrano al momento ulteriori sospensioni di voli da parte delle altre compagnie che, quindi, continueranno a volare regolarmente.