Aeroporto, voli da 19 euro per Sicilia e Sardegna, intanto apre la 'sala amica'

Offerte per la bella stagione all’aeroporto d’Abruzzo dove la compagnia aerea Volotea propone prezzi vantaggiosi per raggiungere Sicilia e Sardegna. I prezzi dei biglietti per Catania, Palermo e Cagliari partono infatti da 19 euro.

I voli per Cagliari, Catania e Palermo

Cagliari e Palermo sono le due nuove rotte curate dalla compagnia aerea Volotea, che si aggiungono al collegamento con Catania. Si vola due giorni a settimana. La rotta per Palermo è attiva dal 6 aprile al 26 ottobre, il martedì e il sabato nei mesi di aprile, maggio ed ottobre, mentre da giugno a settembre si vola il lunedì e il venerdì.

Dal 31 maggio, invece, i passeggeri potranno raggiungere anche Cagliari fino al 4 ottobre, nei giorni di lunedì e venerdì.

“Sala amica per le categorie speciali”

All’aeroporto d’Abruzzo intanto è già attiva a partire da questo weekend la nuova "sala amica" riservata ai disabili ed alle categorie speciali. “Uno spazio confortevole ed adeguatamente attrezzato che consentirà all'utenza con esigenze particolari, di poter trascorrere in tutta tranquillità l'attesa dei voli” si legge in una nota dell’aeroporto.