Vino: Cantina Tollo conquista 11 medaglie al China Wine Competition

Cantina Tollo conquista i giudici del China Wine Competition, il concorso enologico tenutosi lo scorso novembre a Shanghai.

Undici le medaglie vinte: il premio Winery Of The Year assegnato alla Cantina; Best In Show By Country, Best Wine By Package e Double Gold Medal per il nuovo Abruzzo Dop Pecorino, presentato all’ultima edizione di Vinitaly; Best In Show By Varietal e Gold Medal per il Mo-Montepulciano d’Abruzzo Dop Riserva e, ancora, due Gold Medal assegnate rispettivamente al Cagiòlo Montepulciano d’Abruzzo Dop Riserva e all’Abruzzo Rosso Dop e tre Silver Medal per il pluripremiato Peco-Pecorino Terre di Chieti Igp, il rosato Hedòs Cerasuolo d’Abruzzo Dop e il Sassopiano Montepulciano d’Abruzzo Dop Riserva.

“Essere nominati Cantina dell’anno e aver ricevuto ben dieci premi per i nostri vini è per noi motivo di grande orgoglio – commenta Tonino Verna, presidente di Cantina Tollo (foto) –. Siamo lieti che il riconoscimento del lavoro di Cantina Tollo in termini di valorizzazione dei vitigni autoctoni e di innovazione enologica arrivi anche dalla Cina, un mercato in rapida evoluzione e per noi di grande interesse”.

Il China Wine Competition premia il valore del vino nel suo insieme, inteso come capacità di attrarre sia gli operatori commerciali sia i consumatori finali. Le medaglie del China Wine Competition sono un riconoscimento di prestigio da parte del settore vitivinicolo cinese, rappresentato dai 14 giudici del concorso, selezionati tra Beverage Managers, Master Sommeliers, Head Sommeliers e Master of Wine e i migliori importatori di vino in Cina.