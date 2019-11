UBI Banca, nel primi nove mesi del 2019 erogati 130 milioni di euro

UBI Banca ha erogato nei primi nove mesi del 2019 nella regione Abruzzo finanziamenti per 130 milioni di euro, di cui 73 milioni alle imprese e 57 milioni a famiglie e privati. Molto positivi i dati nel segmento retail con 33,4 milioni di euro (+19,9%) di mutui erogati per l’acquisto della casa e 23,6 milioni fra prestiti personali (+22,4%) e cessione del quinto (+38%). Bene anche i dati sulla raccolta, cioè i risparmi che gli abruzzesi depositano in UBI Banca, cresciuti a 2,3 miliardi di euro (+1,2%), di cui 1,5 miliardi di raccolta diretta e 817 milioni di raccolta indiretta.

“La crescita dei finanziamenti erogati in Abruzzo, soprattutto nel comparto retail, nei primi nove mesi dell’anno è un segnale dell’importanza che questi territori hanno per il nostro istituto, una fiducia che è ricambiata dai nostra clientela che continua ad affidarci i propri risparmi, come registrano i positivi dati sulla raccolta” ha dichiarato Roberto Gabrielli, responsabile della macro area Marche Abruzzo di UBI Banca.