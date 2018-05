Lavori per la nuova rete del gas: chiude piazzale Marconi, salta il mercato di via Ortona

Rivoluzione del traffico nel centro di Chieti Scalo, a partire da lunedì (14 maggio). Stanno per terminare, infatti, i lavori alla rete del gas che da mesi sono in corso nella parte bassa della città. In questa fase dell’intervento, la ditta 2iRete gas deve effettuare l’allaccio finale tra la nuova linea ricostituita su viale Benedetto Croce e quella di via Colonnetta.

Per questo, l’ufficio Traffico e viabilità, insieme alla polizia municipale, ha messo l’ordinanza 174 del 10 maggio 2018, per interdire al traffico il tratto compreso dai lavori, ossia l’innesto di piazzale Marconi con viale Benedetto Croce, in direzione Pescara.

L'ordinanza 174

Pertanto, le vetture provenienti da viale Abruzzo dovranno svoltare a destra in direzione di via Colonnetta. Inoltre, il flusso veicolare a scendere dalla via Colonnetta troverà la chiusura all’innesto di via De Virgiliis, con obbligo di svolta su via Scaraviglia. Questi provvedimenti permetteranno di effettuare le lavorazioni previste tra il 14 e il 20 maggio. Tra il 21 e il 25 maggio, invece, sarà effettuato un ulteriore scavo su piazzale Marconi, in prossimità della rotatoria.

Le deviazioni consentiranno il transito veicolare proveniente dalla zona di Madonna delle Piane in direzione dello stadio Angelini. I pullman urbani ed extraurbani e i mezzi pesanti effettueranno deviazioni obbligatorie su via Bellini e, viceversa, su via Palizzi in modo tale da poter garantire il servizio.

Al fine di garantire la transitabilità di via Bellini e di via Ortona, sarà necessario sospendere i mercati settimanali che si svolgono in via Ortona nelle giornate del 16, 19 e 23 maggio; le interruzioni sono disciplinate da apposite ordinanze redatte dal Servizio Attività Produttive. Verranno inoltre disposti divieti di sosta, che saranno opportunamente segnalati.

L’assessore al Traffico Mario Colantonio invita