Collegamento tra il parcheggio multipiano e il centro storico: via alla procedura di affidamento

È stata avviata la procedura negoziata previa manifestazione di interesse per i lavori di riqualificazione della risalita largo Moricorvo-largo Cremonesi. L'intervento, che rientra nelle progettazioni per lo Sviluppo Urbano Sostenibile, sarà affidato attraverso il criterio del prezzo più basso. Tutte le opere sono finanziate per una quota complessiva di oltre 6 milioni di euro, grazie alla partecipazione al bando POR FESR Abruzzo 2014-2020.

L'intervento su largo Moricorvo sarà finanziata con un importo di 239 mila euro. L’obiettivo è la valorizzazione e il miglioramento della fruibilità dell’area che va dal parcheggio multipiano di via Papa Giovanni XXIII, passando per le due piazzette caratteristiche del centro storico, fino ad arrivare a piazza Umberto.

"A seguito dell’invio delle richieste e dell’espletamento della procedura amministrativa - spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Di Felice - i lavori che verranno eseguiti riguarderanno: la riqualificazione del quartiere interessato attraverso la sistemazione e la messa in posa di nuovo porfido, l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione sia lungo le strade sia nei pressi del parcheggio multipiano, ivi inclusa la passerella di collegamento, la realizzazione di una nuova scala di collegamento da via Papa Giovanni XXIII/via Armellini al centro storico e la riqualificazione delle scale di Salita Teatro San Ferdinando".

La progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione è affidata agli architetti Augusto Capone e Umberto Di Renzo. Il Responsabile Unico del Procedimento è il geometra Raimondo Censurato.