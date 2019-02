La Fondazione Chieti incorporata in quella del Banco di Napoli per rilanciare la cultura

La Fondazione Chieti-Abruzzo e Molise viene incorporata dalla Fondazione Banco di Napoli, che consentirà di riportare a disposizione della città gli immobili di proprietà, come il prestigioso palazzo de' Mayo, in corso Marrucino.

Il consiglio di amministrazione, con l'avallo del comitato di indirizzo, ha optato per questa scelta, garantendo il ruolo del proprio territorio attraverso un’apposita rappresentanza in seno al Consiglio Generale della Fondazione Banco di Napoli. Tale designazione avverrà per il primo mandato su indicazione del Presidente della Fondazione Chieti-Abruzzo e Molise, e per i successivi mandati dal Comune di Chieti, ente prescelto esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa - che andrà ad indicare una terna di candidati, come previsto nel progetto di fusione.

A seguito di alcune notizie diffuse nei giorni scorsi, che darebbero meriti politici all'operazione, la Fondazione precisa che questa è avvenuta