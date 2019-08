"La crisi non va in vacanza": Fratelli d'Italia protesta con un flash mob per i lavoratori di Mercatone Uno

Si chiama "La crisi non va in vacanza" l'iniziativa organizzata per domani (martedì 6 agosto), davanti alla sede di San Giovanni Teatino del Mercatone Uno, da Fratelli d'Italia.

Alle 17.30, i coordinatori provinciali e cittadini di Chieti e Pescara si riuniranno a Sambuceto per un flash mob. Attualmente, sono 1.500 i lavoratori abruzzesi rimasti senza posto di lavoro dopo la chiusura dell'azienda di mobili.