Emergenza credito in Abruzzo, a giugno -3,2% alle piccole imprese: è il peggior dato degli ultimi 3 anni

La dinamica del credito alle medie e piccole imprese, in Abruzzo, a giugno 2019, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, registra il -3,2%, dato - il peggiore degli ultimi tre anni - che colloca la regione al 12esimo posto della classifica nazionale. In un contesto in cui tutte le regioni italiane presentano il segno meno, l'Abruzzo fa peggio della media del Paese, pari al -2,7%. Emerge da un'indagine del Centro studi di Confartigianato Chieti L'Aquila, che, in occasione della seconda Edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, ha analizzato i dati contenuti in un'elaborazione della Confederazione nazionale.

Confrontato a quello di marzo, il dato di giugno fa registrare una flessione dello 0,8%. Dall'indagine emerge che negli ultimi tre anni i dati sul credito alle piccole imprese in Abruzzo hanno sempre avuto segno meno: -0,6% a giugno 2016, -1,4% a giugno 2017, -2,9% a giugno 2018, -2,9% a settembre 2018, -3,1% a dicembre 2018 e -2,4 a marzo 2019.

In occasione del Mese dell'Educazione Finanziaria, promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria di cui è membro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Creditfidi - il confidi di emanazione Confartigianato - organizza un workshop dal titolo “Alleati contro l’usura a sostegno delle Pmi”.

L'appuntamento è per martedì 22 ottobre, alle ore 9.00, nella sede di Academy ForMe, a Chieti. Obiettivo dell'evento è quello di sensibilizzare la collettività sui comportamenti da tenere nella gestione appropriata delle risorse e degli strumenti finanziari.

Le quattro province abruzzesi, d'altronde, secondo un'indagine del Sole 24 Ore, sono tra i primi 15 posti per fenomeni di criminalità legati all'usura.

Il workshop sarà strutturato in due parti: la prima riservata ad Imprese, Commercialisti e scuole; la seconda, più pratica, solo per le scuole.

Introdurranno i lavori il direttore generale di Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila e di Creditfidi, Daniele Giangiulli, e l'assessore regionale alle Attività produttive, Mauro Febbo. Poi interverranno il presidente di Abrex, Angelo D'Ottavio, la responsabile Credito di Creditfidi, Manuela Cinalli, il co-founder di Anticipay, Daniele Gardella, e il responsabile Agevolazioni di Artigiancassa, Daniele Sciarrini.