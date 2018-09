Abruzzo, master con università di Venezia in diritto dell'ambiente

La Regione Abruzzo ha stipulato un accordo di collaborazione con l’Università di Venezia Ca’ Foscari per un Master universitario di 1° livello in “Diritto dell’Ambiente e del Territorio” – Anno Accademico 2018/2019. L’accordo, perfezionato il 31 agosto scorso, permetterà al personale regionale interessato di frequentare il master con una serie di agevolazioni sia a livello di costi (è prevista una riduzione della quota di partecipazione dal 10 al 20% a seconda del numero dei dipendenti iscritti) sia a livello logistico (il master si tiene presso la sede della “Ca’ Foscari Challenge School” a Venezia Marghera). La data di scadenza per l’invio delle domande di ammissione è il 5 novembre prossimo.

Gli interessati potranno richiedere notizie di carattere amministrativo alla segreteria del Master. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, per conoscenza, all’ufficio Selezione e Formazione Risorse Umane (roberto.rassu@regione.abruzzo.it – tel. 0862 363307), struttura referente per gli aspetti interni della convenzione. Il master ha durata annuale e prevede 300 ore di didattica.