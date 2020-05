300 mila euro all'editoria regionale: la proposta di legge di Fratelli d'Italia

Un contributo di 300 mila euro per il sistema informativo regionale: emittenti televisive e radiofoniche, stampa cartacea oppure online. È la proposta di legge del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Guerino Testa.

La legge si compone di 4 articoli, il dei quali secondo chiarisce "la natura urgente della disposizione per favorire la comunicazione e l’accesso all’informazione alla comunità regionale, salvaguardare il pluralismo e i livelli occupazionali. Abbiamo inteso tutelare il prezioso sistema informativo abruzzese nella sua globalità, nessuno escluso – sottolinea Testa – emittenti televisive e radiofoniche, stampa quotidiana o periodica a mezzo cartaceo che realizzano e diffondono notiziari informativi con contenuti a valenza regionale, e le testate giornalistiche online che parimenti divulgano informazione di interesse regionale".

Il contributo sarà erogato a tutte le imprese del settore con sede operativa e legale in Abruzzo. Se approvata, la legge impegna la giunta regionale a stabilire, entro 15 giorni, criteri e modalità di concessione del contributo.

"Non v’è dubbio - aggiunge Testa - che l’editoria rappresenti una fetta importante dell’ampio mondo della cultura, una ricchezza che va valorizzata nell’ottica del fondamentale servizio pubblico che svolgono i professionisti dell’informazione e che, come sempre, anche in questa complicata contingenza non si sono risparmiati, garantendo la loro presenza, notizie, approfondimenti e aggiornamenti costanti”.