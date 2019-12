Fondi regionali per 50 mila euro all'associazione "Amici della musica" di Lanciano

Il presidente Franco Ruggieri e tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’associazione "Amici della Musica" Fedele Fenaroli, ricevuta la comunicazione del contributo straordinario di 50 mila euro stanziato dalla giunta regionale Abruzzo nel Bilancio di previsione 2020, in una nota esprimono la propria gratitudine nei confronti dell’intera istituzione regionale.

"Un forte e sentito ringraziamento - scrivono - va dunque al presidente della Regione Marco Marsilio, al presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, agli assessori Mauro Febbo e Nicola Campitelli che hanno portato sul tavolo dell’Istituzione regionale le istanze dell’associazione ed a tutti coloro che hanno collaborato per il bene dell’associazione stessa e della città di Lanciano".

"Grazie a questo fondamentale sussidio ed agli storici contributi del Comune di Lanciano e della Bper, oltre ad aiuti ricevuti da importanti realtà imprenditoriali dell’area frentana, l’associazione può ora guardare al futuro e continuare a svolgere la tradizionale opera di formazione orchestrale giovanile, ormai giunta al traguardo del cinquantesimo anno di vita. Auspichiamo quindi di avere come oggi, anche in futuro, la collaborazione ed il sostegno di forze politiche, regionali e comunali, in sinergia tra loro, per lavorare insieme e ottenere ottimi risultati".