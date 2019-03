Consumi, in provincia di Chieti l'anno scorso spesi 2.191 euro a famiglia

Nel 2018 le famiglie abruzzesi hanno speso per i beni durevoli l’1,6% in più rispetto al 2017, registrando una crescita di poco inferiore alla media nazionale (1,9%). Nel comparto mobilità in aumento gli acquisti di motoveicoli (+6,2%) e auto usate (+2,7%) mentre le auto nuove guadagnano lo 0,8% in controtendenza con la flessione registrata dal mercato nazionale (-0,7%). Nel comparto casa crescita per i mobili (+1,8%), e gli elettrodomestici (1,3%), flessione per l’elettronica di consumo (-1,7%) e l’information technology (-0,8%).

A tracciare il quadro della spesa per i beni durevoli in Abruzzo nel 2018 è l’Osservatorio dei Consumi Findomestic, in collaborazione con Prometeia. “Nell’anno appena concluso – commenta il responsabile dell’Osservatorio Findomestic, Claudio Bardazzi – le famiglie abruzzesi hanno speso per beni durevoli 1 miliardo e 215 milioni. La spesa media per famiglia (2.170 euro) resta inferiore a quella nazionale (2.383 euro)”.

Secondo l’analisi a livello provinciale dell’Osservatorio Findomestic, Pescara e L’Aquila hanno registrato un aumento della spesa per i durevoli del 2,4%, Chieti dell’1,2% mentre Teramo ha fatto rilevare la crescita più contenuta nella regione (0,4%)”.

In particolare, nella provincia di Chieti il valore dei beni durevoli lo scorso anno si è attestato a 362 milioni di euro (ovvero 2.191 euro a famiglia), il livello più alto nella regione. Dall’analisi dell’Osservatorio Findomestic sugli acquisti delle famiglie emerge un significativo aumento della spesa per i motoveicoli: 16,2% (record nella regione) per 9 milioni totali. Positiva anche la performance delle auto usate (+1,4% a quota 104 milioni) e delle auto nuove (+1%, 103 milioni). I dati del mercato degli elettrodomestici non si discostano molto da quelli del 2017 (+0,2%) mentre sono positivi per il segmento mobili (+1,3%) per un valore di 93 milioni e una spesa media per famiglia di 566 euro. In negativo, invece, gli acquisti per information technology (-1,8%) ed elettronica di consumo (-2,9%).