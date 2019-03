Borsa Vini Seoul 2019: 'Naviganti' unica azienda a rappresentare l'Abruzzo

La Naviganti ha rappresentato l'Abruzzo alla decima edizione della “Borsa vini” tenutasi a Seoul (Corea del Sud) il 25 febbraio scorso: un evento seguito dagli esperti del settore volto proprio alla promozione del settore vitivinicolo italiano sul mercato estero e organzzato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, in collaborazione con il Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

All’edizione di quest’anno hanno partecipato 25 aziende vitivinicole Italiane di cui una sola abruzzese: la “IanniUliassi ProWine” da qualche anno sul mercato col marchio “Naviganti” con cui cerca di raccontare le bellezze del territorio abruzzese e la sua storia attraverso il vino proviente prevalentemente da vitigni autoctoni DOC e IGT tipici della regione.

Nata inizialmente quasi per gioco, ha iniziato ad affermarsi sul mercato incrementando esponenzialmente negli anni i volumi di vendita e raggiungendo importanti traguardi come quello diessere diventati fornitori della Compagnia Aerea Alitalia, entrando con la linea “Numidio” (Montepulciano D’Abruzzo DOC) nella carta vini dei voli Business Class.



All’edizione della Borsa Vini di quest’anno a Seoul si è registrata una considerevole affluenza nello stand “Naviganti” da parte di buyer, importatori e giornalisti accreditati, con particolare apprezzamentoricevuto per il “Montepulciano D’Abruzzo Doc” ed il “Pecorino Abruzzo Doc”. I titolari della “IanniUliassi ProWine” Massimo Uliassi e Paolo Ianni si dicono onorati di aver rappresentato l’Abruzzo dall’altra parte del mondo.