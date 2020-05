Rimborso spese per micro e piccole imprese e lavoratori autonomi: pubblicato l'avviso

È stato pubblicato dalla Regione l'avviso Aiuta imprese, che prevede contributi per spese di investimento a favore delle micro e piccole imprese e dei lavoratori autonomi a regime forfettario.

Il contributo consiste in una sovvenzione diretta, a fondo perduto, concessa come rimborso delle spese di investimento, nella misura del 40% delle spese sostenute e fino a un massimo di 5 mila euro, al netto dell’Iva.

Possono presentare domanda le micro e piccole imprese, regolarmente iscritte come attive nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente; i lavoratori autonomi titolari di partita Iva che operano in regime forfettario, operativi sul territorio regionale da almeno 3 anni, con una o più unità operative destinatarie dell'intervento nel territorio regionale come risultanti dalla Camera di Commercio o dall’Agenzia dell’Entrate.

Sono ammesse per il rimborso le spese effettuate dalla data del 1° gennaio e fino alla scadenza dell'avviso, fissata al 4 maggio, per l’acquisto di macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto, arredi, strumenti, sistemi (dispositivi, hardware, software e applicativi digitali e la strumentazione accessoria al loro funzionamento) e di altri beni destinati ad essere utilizzati per un periodo di tempo superiore ai 3 anni, classificabili tra le immobilizzazioni materiali.

La domanda può essere presentata solo tramite la piattaforma informatica della Regione, che sarà attiva dalle ore 00 di martedì 26 maggio, alle ore 23.59 di giovedì 4 giugno.

