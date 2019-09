Terreni e locali commerciali a Chieti e provincia: l'Agenzia del Demanio mette in vendita i suoi beni

Sono dieci i beni di proprietà dello Stato in vendita in Abruzzo, che assieme a 39 lotti in Molise vanno a costituire un valore totale di base d’asta di oltre 1 milione e 700 mila euro.

Il bando di gara è stato pubblicato dalla Direzione Territoriale dell’Agenzia del Demanio, scade il 18 ottobre prossimo e comprende appartamenti, fabbricati, locali commerciali, depositi, terreni e aree di varia tipologia.

Tra i beni in vendita a Chieti e provincia ci sono un terreno patrimoniale di 7.800 metri quadrati in viale Abruzzo allo scalo, nei pressi del centro commerciale Megalò, il cui prezzo base di gara è di 345mila euro; dei locali commerciali a uso ristorante nel centro storico di Francavilla a partire da 112.505 mila euro; l'ex casello ferroviario in disuso in contrada Turcano a Villa Santa Maria, prezzo base di 6mila e 800 euro.

E ancora, in Abruzzo: un terreno edificabile con destinazione terziaria e commerciale nel Comune di Notaresco (Te), un edificio da ristrutturare nel centro storico di Pescara e un appartamento ad Anversa degli Abruzzi (Aq), piccolo comune che fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia.

L'AVVISO DI VENDITA: QUI