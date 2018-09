I vini d'Abruzzo alla conquista del nordamerica

Il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo vola oltreoceano alla conquista del mercato nordamericano. Sarà un settembre impegnativo per il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo che sarà in tour negli Stati Uniti e in Canada per la promozione dei vini abruzzesi.

L’obiettivo è quello di incrementare ulteriormente l’appeal dei vini d’Abruzzo ed in particolare della Doc Montepulciano d’Abruzzo, in occasione dei 50 anni della denominazione, con un’azione strategica su specifici mercati: gli Stati Uniti, che da soli rappresentano il 14,5% dell’export del vino abruzzese, e il Canada, che si conferma come uno dei paesi di riferimento per il vino abruzzese con il 12,2% di quote di mercato.

IL PROGRAMMA

Il tour promozionale sul suolo a stelle e strisce partirà lunedì 10 settembre da Houston, in Texas: appuntamento nella splendida cornice del The Parador dove alle 11.30 si terrà una seminario di approfondimento sulla Doc Montepulciano d’Abruzzo. Seguirà nel pomeriggio un banco d’assaggio aperto agli operatori. Mercoledì 12 settembre la carovana abruzzese punterà verso il Canada, con la degustazione di Toronto, in programma nelle sale del The George Brown College: dalle ore 11,30 ci sarà la degustazione dedicata ai 50 anni del Montepulciano d’Abruzzo Doc condotta da Michael Fagan; a partire dalle ore 14,30 e fino alle ore 17,00 la degustazione per gli operatori si terrà nel prestigioso Terroni Adelaide Restaurant. La terza tappa in agenda ci sarà giovedì 13 settembre, con la degustazione – dalle ore 12 con Ciro Pirone – e il walk around tasting in programma presso il City Winery Boston.

LE CANTINE

Ben 23 le cantine del Consorzio presenti – Citra, Cantina San Giacomo, Tenuta I Fauri, Il Feuduccio, Ciavolich, Contesa, Cantina Frentana, Casal Thaulero, Cantina di Ortona, Terzini, Fontefico, Tenuta Terraviva, Valle Martello, Bosco Nestore, Sarchese Dora, Cascina del Colle, Colle Moro, Nicola Di Sipio, Azienda Tilli, Collefrisio, Tenuta Ulisse, Tenuta Arabona, Valori – che, per la gioia dei partecipanti ai tasting in programma, offriranno in degustazione le varietà tipiche del loro territorio.

UN MERCATO IN ASCESA

"Questo 2018 – dichiara Valentino Di Campli, presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo – ci vede impegnati in una continua azione di promozione che siamo riusciti a mettere in campo grazie alla capacità di intercettare le opportunità offerte dalle misure comunitarie e da altri canali di finanziamento"

"Il vino si conferma il migliore ambasciatore della nostra regione nel mondo – sottolinea l’assessore regionale alle Politiche Agricole Dino Pepe - L’export della regione Abruzzo nel 2016 ha superato i 154 milioni di euro ma ancora più interessanti sono i dati del 2017 che ha visto il vino abruzzese superare i 170 milioni di euro (pari a circa il 3% sul totale export Italia). L’export del vino abruzzese è in continua ascesa".