Lo Stato mette all'asta i beni pubblici: a Chieti si vende terreno in via Masci

Sono online su www.agenziademanio.it i tre bandi di gara per la vendita di 93 beni dei 420 inseriti nella lista allegata al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che definisce il perimetro e le modalità di azione del piano straordinario di dismissione degli immobili pubblici, previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

A partire da gennaio l’Agenzia del Demanio ha pubblicato bandi regionali per la dismissione dei beni di minor valore, mentre il portafoglio proposto oggi al mercato con questi bandi nazionali coinvolge immobili importanti e di pregio per un valore complessivo di 145 milioni di euro a base d’asta.

Anche Chieti rientra in questo elenco: si tratta del terreno ex Difem in via Masci. Il prezzo base d’asta è di 1.422.000 euro gli usi ammessi sono di tipo residenziale e servizi di interesse pubblico. "Il terreno, si legge nella scheda descrittiva, è semi pianeggiante, incolto e ricoperto da una folta vegetazione spontanea. Sul terreno esistono ancora dei ruderi di una vecchia fornace per la produzione di laterizi. In particolare, esiste ancora la ciminiera del forno, utilizzato per la cottura". Il terreno si trova accanto al futuro centro commerciale “Pietragrossa” attualmente in costruzione.

Nella nota diffusa giovedì 18 luglio 2019 l’Agenzia del Demanio spiega che tra le opportunità di investimento ci sono alcune ex caserme in Friuli Venezia Giulia e a Venezia; un ex convento con sale affrescate in Piemonte; una villa vista mare in Liguria; appartamenti e un loft sui Navigli a Milano; palazzi storici a Piacenza (come Palazzo Serafini) e Bologna, una villa antica a Firenze, sotto la Collina di Fiesole, e locali commerciali a Piazza del Campo a Siena, oltre a una villa a Camogli, affacciata sul golfo del Tigullio e gli ex magazzini del sale a Chioggia (Venezia).