Carri stravaganti sulla neve, arrosticini e tanta voglia di divertirsi: è il trofeo Villa pecora

Si è tenuto sulla Majelletta, come ogni anno, il Trofeo Villa Pecora, uno dei più pazzi d’Italia. Nato dall’amicizia dei fondatori dell'associazione Villa Pecora, è diventato un evento di rilevanza nazionale. Poche regole: basta avere un mezzo stravagante autocostruito e voglia di divertirsi; si sale trainati dalla motoslitta e poi basta lasciarsi andare.

Si scende dalla Majelletta con dei mezzi non convenzionali, appunto, dai letti, ai trabocchi, fino agli arrosticini giganti. Tutti travestimenti in stile carnevalesco per poi ricevere il giudizio della giuria. Al termine l'immancabile scopracciata di arrosticini in spirito conviviale e di amicizia.

(foto: Majelletta We)