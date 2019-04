Rito dei serpari: i treni straordinari per Cocullo

Ritorna, mercoledì primo maggio, il “rito dei Serpari” di Cocullo, tradizionale e suggestivo appuntamento previsto in occasione della festa di San Domenico.

Per facilitare la mobilità dei visitatori, Trenitalia, di concerto con la Regione Abruzzo, come ongi anno potenzierà l’offerta.

Sono previsti otto treni straordinari sulla linea Avezzano – Sulmona, in aggiunta ai tre treni ordinari previsti in orario che fermano a Cocullo nei giorni festivi per un totale di oltre 2.400 posti.

Treni straordinari per Cocullo:

· R 34392 in partenza da Avezzano alle 8.05 con arrivo a Sulmona alle 9.25: ferma in tutte le stazioni intermedie eccetto Prezza e Anversa; arrivo a Cocullo alle 8.47;

· R 34394 in partenza da Avezzano alle 10.25 con arrivo a Sulmona alle 11.45: ferma in tutte le stazioni intermedie eccetto Prezza e Anversa: arrivo a Cocullo alle 11.11;

· R 34396 in partenza da Avezzano alle 13.10 e arrivo a Sulmona alle 14.25: fermata in tutte le stazioni intermedie eccetto Prezza e Anversa: arrivo a Cocullo alle 13.50;

· R 34398 in partenza da Avezzano alle 13.40 e arrivo a Sulmona alle 15.10: fermata in tutte le stazioni intermedie eccetto Prezza e Anversa: arrivo a Cocullo alle 14.30;

· R 34393 in partenza da Sulmona alle 9.55 con arrivo ad Avezzano alle 11.15: ferma in tutte le stazioni intermedie eccetto Prezza e Anversa: arrivo a Cocullo alle 10.28;

· R 34395 in partenza da Sulmona alle 10.40 con arrivo ad Avezzano alle 12.00: ferma in tutte le stazioni intermedie eccetto Prezza e Anversa: arrivo a Cocullo alle 11.14;

· R 34399 in partenza da Sulmona alle 13.10 con arrivo ad Avezzano alle 14.34: ferma in tutte le stazioni intermedie eccetto Prezza e Anversa: arrivo a Cocullo alle 13.40;

· R 34391 in partenza da Sulmona alle 14.00 con arrivo ad Avezzano alle 15.25: ferma in tutte le stazioni intermedie eccetto Prezza e Anversa: arrivo a Cocullo alle 14.38.

Questi i tre treni con fermata straordinaria:

· R 7522 effettuato con nuovo numero 34400 in partenza da Roma Tiburtina alle 7.10 con arrivo a Pescara alle 11.15 ferma a Cocullo alle 9.48;

· R 3227 effettuato con nuovo numero 34385 in partenza da Pescara alle 7.30, a Chieti alle 7.44 con arrivo a Roma Tiburtina alle 10.55 ferma a Cocullo alle 8.51;

· R 3209 effettuato con nuovo numero 34389 in partenza da Pescara alle 14.46, a Chieti alle 15.01 con arrivo a Roma Termini alle 18.28 ferma a Cocullo alle 16.09.