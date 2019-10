Striscia la notizia al Megalò: Brumotti a caccia dei furbetti del parcheggio

Striscia la notizia di nuovo in Abruzzo, stavolta al centro commerciale Megalò di Chieti, per 'stanare' tutti quelli che lasciano l'auto nei parcheggi riservati ai disabili senza averne diritto.

Un 'presente' che hanno preso in molti da parte dell'inviato Vittorio Brumotti che in bici ha setacciato il parcheggio del centro commerciale. Prima ha liberato gli stalli di sosta, poi si è esibito in uno dei suoi mini show in bici.

Subito dopo l'inviato si è spostato davanti ad un supermercato di viale Abruzzo dove ha contato quattro auto lasciate negli spazi proibiti.