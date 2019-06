Trasportava una tonnellata di cozze senza tracciabilità: scatta il verbale da 4.500 euro

Una tonnellata di cozze sequestrate, una sanzione da 4.500 euro, il sequestro e la confisca dei prodotti ittici. È il risultato di un'operazione della guardia costiera di Vasto, effettuata nei giorni scorsi. Gli uomini dell'ufficio circondariale marittimo di Vasto si sono insospettiti per la presenza di alcuni furgoni frigoriferi in sosta sulla Ss 16, in Agro di Vasto.

A quel punto, è scattata l'ispezione a uno dei mezzi adibito a trasporto di prodotti ittici. A bordo era trasportata una tonnellata di mitili, divisi in 100 sacchi, senza alcuna documentazione che ne certificasse la provenienza e tutte le informazioni necessarie per la corretta tracciabilità e la vendita.

Il conducente del veicolo è stato scortato fino agli Uffici della Guardia Costiera, dove ha ricevuto un verbale amministrativo da 4.500 euro, mentre i mitili sono stati sequestrati.

A seguito degli accertamenti sanitari effettuati dal veterinario di turno del servizio sanitario locale, i prodotti sono stati ritenuti commestibili, dunque sono stati donati in beneficenza a cinque istituti caritatevoli, che li serviranno nelle loro mense.

La Guardia Costiera continuerà nella sua attività di monitoraggio nel settore della pesca sia professionale che sportiva anche nel periodo estivo.