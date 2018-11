Sciopero medici del 23 novembre: a Chieti mancano fondi e personale

In vista dello sciopero nazionale della dirigenza medica proclamato per il prossimo 23 novembre, l'Anaao Abruzzo, per quanto riguarda la Asl2 Lanciano-Vasto-Chieti sottolinea le diverse problematiche persistenti.

Il segretario aziendale Anaao Chieti, Gian Luca Primomo, fa sapere che:

“Il prossimo 23 Novembre sarà un appuntamento importante dal punto di vista sindacale per cercare di far capire alle persone che oramai il sistema sanitario nazionale è allo stremo.

Tra le prime situazioni da affrontare, vi è sicuramente la carenza di personale medico specialistico, che comporta stress e stanchezza per le turnazioni continue dei medici con difficoltà ad effettuare turni di riposo e ferie. Ciò è complicato sia dallo scarso turnover, dipendente anche da problemi di budget, sia dalla fallita politica di programmazione del numero di specialisti necessari per ogni disciplina. Sono in via di svolgimento alcuni concorsi che potranno sopperire parzialmente alla carenza di personale medico e permettere l’effettuazione delle ferie arretrate.

Altro problema di primaria importanza è la presenza, pur se occasionale e momentanea, di pazienti ricoverati su barelle per carenza di posti letto, in particolare nel Policlinico di Chieti; a tale problema dovrà dare risposta la recente attivazione di un nuovo reparto di Medicina Generale con 18 posti letto e l’apertura di un ulteriore reparto in programma entro la fine dell’anno.

Stiamo inoltre cercando di risolvere, insieme ai vertici aziendali, alcune criticità del laboratorio analisi di Chieti con nuova strumentazione e il miglioramento dei luoghi di lavoro.

Rimane comunque una debolezza del sistema territorio-ospedale che deve essere assolutamente risolta attraverso una migliore gestione delle risorse disponibili supportata da maggiori fondi per il personale, per le tecnologie sanitarie e per l’organizzazione delle stesse. Lo scopo deve essere quello di migliorare il servizio erogato a tutti i cittadini in maniera universale ed efficiente”.