Scioperano i dipendenti del laboratorio analisi di Chieti, Di Primio li riceve

Sciopero e presidio dei dipendenti del laboratorio analisi del policlinico di Chieti per manifestare contro l’inadeguatezza dei locali e il carico di lavoro. Questa mattina con l’USB P.I. e la CGIL F.P. i lavoratori si sono ritrovati davanti alla sede del Comune per denunciare l’impossibilità di lavorare con efficienza e serenità nei locali a disposizione del laboratorio, considerati non a norma a causa della controsoffittatura bassa e la presenza di macchinari ammassati in piccole stanze con problemi di mobilità per lo stesso personale; la mancanza di piani di lavoro adeguati alla raccolta dei materiali, stanze magazzino senza finestre con congelatori e centrifughe, mancanza di lavabi; una turnazione h24 con carichi di lavoro molto alti.

"La Asl è ferma al palo – dichiara Mario Frittelli, responsabile USB Pubblico Impiego Abruzzo - ci sono 20 tecnici e 15 dirigenti del laboratorio analisi costretti da anni a lavorare in ambienti fuori norma. A maggio abbiamo proclamato lo stato di agitazione e chiesto un incontro al prefetto, ma il tavolo tecnico permanente proposto dalla stessa Asl e poi successivamente abbandonato da quest'ultima è fallito. Quest'oggi, in merito, abbiamo incontrato il sindaco Umberto Di Primio, il quale ha preso l'impegno di verificare con un'ispezione tecnica l'agibilità dei locali per essere destinati a svolgere la funzione di laboratorio”.

Di Primio, esprimendo solidarietà ai lavoratori del laboratorio analisi del Clinicizzato si è impegnato, nello specifico, ad attivare, tramite l’Ufficio Urbanistica del Comune, una vigilanza edilizia al fine di verificare l’agibilità degli spazi che ospitano il laboratorio al IV, VII e III livello dell’ospedale.