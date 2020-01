Ryanair, volo per Milano-Bergamo non prenotabile dopo il 28 marzo: passeggeri preoccupati

Il volo per Milano-Bergamo Ryanair dall'aeroporto d'Abruzzo non è prenotabile dal 28 marzo 2020. Lo segnalano diversi passeggeri che, mentre cercavano di programmare i viaggi da aprile, si sono trovati in difficoltà.

Sul sito della compagnia irlandese, infatti, al momento è possibile prenotare un volo per Bergamo soltanto fino a sabato 28 marzo: da quella data in poi non ci sono più opzioni, nemmeno per la tratta inversa.

A essere preoccpati sono soprattutto i pendolari che utilizzano abitualmente questa tratta per rientrare in Abruzzo. Stessa difficoltà per il volo Ryanair per Bucarest, non ancora prenotabile da aprile in poi.

A quanto si è appreso, si tratterebbe di carattere burocratico relativo alle transazioni tra la Regione Abruzzo e la compagnia low cost irlandese. Problema che dovrebbe essere risolto nei prossimi giorni.