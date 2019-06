Rinnovati i vertici aziendali dell'azienda Tua Spa

Nel corso dell'assemblea dei soci di Tua Spa, che si è svolta ieri pomeriggio a Pescara, sono stati rinnovati dal Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, i membri del cda dell'azienda di trasporti.

Riconfermato nel ruolo di presidente il 66enne Gianfranco Giuliante, nato a Pennapiedimonte, già assessore regionale. Fanno parte del cda: Guido Cerolini Forlini, 59 anni di Pescara, medico specializzato in cardiologia, Antonio Prospero, 74 anni, di Vasto, imprenditore, già assessore regionale e sindaco di Vasto, Annalisa Bucci, 48 anni, avvocato di Chieti, e Barbara Petrella, 48 anni, aquilana, dottore commercialista.

Per il collegio sindacale sono stati nominati Giuseppe Farchione di Città Sant'Angelo, 59 anni, dottore commercialista, e Annalisa Di Stefano aquilana di 51 anni, dottore commercialista, in veste di presidente. Il terzo componente del collegio, come da statuto, è stato estratto a sorte nella persona di Ezio De Ritis.

I nuovi membri del Consiglio di amministrazione di Tua Spa ed i membri del collegio sindacale verranno presentati ufficialmente nel corso della convention di Tua Spa che si svolgerà a Lanciano venerdì 5 luglio.