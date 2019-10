Incidente mortale sul lavoro, sciopero di due ore negli stabilimenti del gruppo Fiat

L'incidente sul lavoro allo stabilimento Fca di Cassino (Frosinone), in cui ha perso la vita l'operaio 40enne Fabrizio Greco, ha avuto una forte eco anche in Abruzzo. "Una tragedia inaccettabile in un luogo di lavoro", commentano i sindacati Fiom Abruzzo e Molise, Fiom Chieti e Rsa dello stabilimento Sevel di Atessa, che esprimono cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima, chiedendo ancora una volta alle imprese di mettere al primo posto la sicurezza e a tutte le istituzioni più vigilanza sul rispetto delle norme della sicurezza.

Per questo, Fiom Cgil Abruzzo e Molise ha proclamato due giorni di sciopero negli stabilimenti Fca, Sevel di Atessa, Magneti Merelli di Sulmona e Fca di Termoli.

Nello stabilimento della Fca di Atessa la protesta è in programma nel primo turno di lavoro di giovedì 3 ottobre, dalle ore 12 alle 14, nel secondo turno dalle 20 alle 22, nel terzo turno dalle 4 alle 6.

Alla Sevel, braccia incrociate nel primo turno di lavoro di giovedì 3 ottobre, dalle ore 9 alle 11, nel secondo turno dalle 20.15 alle 22.15 e nel terzo turno, dalle 3.45 alle 5.45.