Dopo il crollo del ponte di Genova, Gallucci e Ferara scrivono ai prefetti per invocare sicurezza

Non sono i primi a essersi attivati per chiedere la garanzia di sicurezza delle infrastrutture del territorio abruzzese, dopo il crollo del ponte Morandi di Genova, lo scorso 14 agosto. Il consigliere comunale di Chieti per Chieti Diego Ferrara e Federico Gallucci, responsabile regionale enti locali del movimento Energie per l'Italia di Stefano Parisi, hanno scritto ai quattro prefetti abruzzesi, per indicare loro

il percorso logico-giuridico maggiormente confacente a ottenere la reale contezza della sicurezza e/o della pericolosità delle infrastrutture viarie di cui ci stiamo occupando, contezza che sino ad ora nessuno è riuscito a trasmettere alla collettività.

Nella missiva, viene rievocata la tragedia di Genova, e si sottolinea che gli abruzzesi non possono continuare a vivere sotto minaccia per la pubblica incolumità. Gallucci e Ferrara chiedono ai prefetti di

intraprendere, nell'ambito della delineata emergenza, ogni e più opportuna azione finalizzata alla tutela della pubblica incolumità.

In particolare, chiedono l'immediata richiesta alla Regione Abruzzo