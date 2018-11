Ispettori Inps aggrediti dal ristoratore durante un controllo: uno di loro finisce in ospedale

Una coppia di ispettori dell'Inps è stata aggredita da un ristoratore a San Vito Chietino durante un'ispezione.

I due venerdì mattina erano entrati in un locale del posto per un controllo di routine quando, a un certo punto della visita nella cucina, il titolare dell'esercizio commerciale ha cominciato ad offenderliper poi colpire uno di loro, ferendolo. Quest'ultimo è stato accompagnato in ospedale a Lanciano per gli accertamenti e dimesso poco dopo.

L'Inps Abruzzo, in una nota dei direttore regiomale Valeria Vittimberga, ha condannato fermamente l'episodio, assicurando che il responsabile sarà perseguito.