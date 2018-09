"Il ponte sull'Asse Attrezzato va demolito", il M5S attacca Regione e Comune

Con un post pubblicato ieri sulla sua pagina facebook la parlamentare del Movimento 5 Stelle Daniela Torto ha acceso i riflettori sul cavalcavia n.5 del raccordo autostradale Chieti-Pescara al km 8 (località Dragonara).

L'onorevole Torto scrive che sul certificato di collaudo ed idoneità statica risalente al 2012 commissionato dal Consorzio ASI Chieti-Pescara riguardo il cavalcavia dell’asse attrezzato Chieti-Pescara e ricadente nel territorio del comune di Chieti, si legge

"Il cavalcavia n. 5 del raccordo autostradale Chieti-Pescara al km 8 (località Dragonara) non è collaudabile e non è staticamente idoneo.

Pertanto si rende necessario che venga demolito nella sua interezza in quanto non esistono le condizioni per interventi di riparazione ed adeguamento strutturale e funzionale che possano riportare la struttura alle condizioni di progetto”.

Questo il commento della Torto apparso sulla sua bacheca.