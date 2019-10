Gettano la marijuana alla vista dei carabinieri: quattro giovani denunciati

Quattro giovani residenti nel Chietino sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri della stazione di Francavilla al mare, la scorsa notte, hanno notato in via F.P. Tosti un'auto di colore rosso ferma a bordo strada in modo anomalo che, alla vista della pattuglia, è ripartita in modo repentino.

Da una ricognizione del luogo dove era parcheggiato il mezzo i carabinieri hanno poi rinvenuto uno zainetto con all’interno circa 220 grammi di marijuana. Quando i militari sono riusciti a fermare l’utilitaria poco più avanti gli occupanti, quattro ragazzi poco più che maggiorenni, hanno negato categoricamente che il sacco fosse di loro proprietà. Sottoposti a perquisizione sia l’autovettura che i ragazzi, i carabinieri hanno trovano nella tasca di uno dei passeggeri un involucro con un altro grammo di marijuana e un “grinder”, attrezzo necessario per sminuzzare la marijuana.

La sostanza è stata sequestrata e i quattro ragazzi sono stati denunciati.