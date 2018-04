Nel giorno del suo compleanno un flash mob per ricordare Dino, scomparso a Rigopiano,

Sarà una giornata di festa e memoria quella organizzata dagli amici di Dino Di Michelangelo, il poliziotto teatino scomparso a Rigopiano insieme alla moglie Marina Serraiocco, per il giorno del suo compleanno.

Martedì 17 aprile, infatti, alle villa comunale, a partire dalle ore 17.30, ci sarà un flash mob per augurare "Buon compleanno Dino, con il cuore a Rigopiano". Gli amici di sempre, i familiari e tutti coloro che vorranno unirsi al ricordo del giovane, indosseranno un paio di jeans e una t-shirt di colore bianco e prepareranno un foglio A4 con il tema dell'evento #buoncompleannoDinoconteaRigopiano. A terra sarà disegnato il ritratto dell'indimenticato Dino e un cerchio intorno, a simboleggiare un abbraccio.

Un'occasione, spiegano gli organizzatori, non solo per ricordare il poliziotto e tutte le persone scomparse a causa del crollo dell'hotel di Farindola, ma anche per sollevare l'attenzione sulla volontà di giustizia, per tenere alta l'attenzione su ciò che accadde il 18 gennaio 2017, su cui non ci sono ancora risposte certe e responsabili.