La dea bendata bacia Chieti: sfiorato il jackpot del superenalotto

Jackpot a un passo per un giocatore del SuperEnalotto di Chieti Scalo, che però con il 5 centra una vincita da 11mila euro: la schedina vincente, riferisce Agipronews, è stata convalidata alla Fotocopisteria AEM in viale Benedetto Croce 473.

L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Abruzzo il Jackpot manca dal 2012, con 12,3 milioni di euro vinti ad Avezzano. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 114,6 milioni di euro, premio in palio più alto in Europa e sesto nella storia del gioco.