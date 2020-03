Autobus e treni, la Tua tranquillizza i lavoratori: "Mezzi sanificati e mascherine in caso di peggioramento"

Sicurezza e tutela dei lavoratori del trasporto pubblico abruzzese. In merito all’adozione degli interventi urgenti richiesti a tutela dei lavoratori Tua, si è tenuto un incontro con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza individuati dai sindacati durante il quale sono state illustrate le misure intraprese per la tutela dei lavoratori e quelle che potrebbero entrare in campo in base all’evolversi dello scenario complessivo.

La Tua fa sapere che:

"nel corso dell’incontro sono state concordate con i sindacati le misure da adottare e quali non adottare (ad esempio, l’utilizzo delle mascherine è stato ritenuto eccessivo alla situazione attuale): i kit antivirus sono stati forniti alla divisione ferroviaria ad integrazione della cassetta di pronto soccorso (tenendo conto che il veicoli ferroviari seguono un percorso obbligato su strada ferrata e non possono fermarsi per strada) in caso di rilevata emergenza (ad esempio in presenza sul convoglio ferroviario di un caso conclamato ed evidente di persona contagiata); i flaconi di alcol da litro sono stati consegnati a tutte le sedi aziendali e sono disponibili per tutte le postazioni di lavoro; i sanificatori per ambienti sono stati installati in tutte le biglietterie; sono state eseguite, e sono ancora in corso, attività di disinfezione dei veicoli presso tutte le sedi aziendali utilizzando prodotti a base di ipoclorito di sodio e alcol a cui sono state aggiunte attività analoghe presso la stazione di Pescara sugli autobus con maggiore frequenza di trasportati svolte durante l'intera giornata lavorativa. Nello specifico, è stato attuato un sistema continuo di disinfezione dei corrimano, del volante e delle pulsantiere dell’autista.

L'azienda inoltre precisa di aver: